Минфин проверил льготников и получателей субсидий: люди должны вернуть 27 миллионов гривен

Об этом свидетельствует ответ Минфина на запрос УП

Дословно: "В 2019 году верификацией было охвачено 8,8 миллиона получателей жилищных субсидий и членов их семей, 10,2 миллиона льготников и членов их семей, 5,5 миллиона получателей пособий и членов их семей.

По результатам верификации Минфином подготовлено 12,9 миллиона рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, для дополнительной проверки информации, содержащей несоответствия, в том числе: 6,2 миллиона рекомендаций относительно льгот, 3,9 миллиона – относительно субсидий и 2,8 миллиона – относительно соцпомощи".

В Минфине добавили, что только за октябрь 2019 года было подтверждено 14 тысяч 737 случаев неправомерных выплат на сумму 27,4 миллиона гривен, которая подлежит возврату в бюджет.

В частности, должны быть возвращены обратно в бюджет 13,7 миллиона гривен субсидий, 2,6 миллиона гривен льгот и 11,1 миллиона гривен соцпомощи.

Отмечается, что основные нарушения, которые выявляли во время проверки получателей субсидий и соцвыплат, это – наличие у льготников незадекларированного недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков, осуществление ими ценных покупок или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

Кроме того, установлены случаи предоставления льгот, начисления и выплаты пособий и субсидий умершим гражданам.

Проверки начислений Минфин осуществляет на основании закона "О верификации и мониторинг государственных выплат".

Статьей 7 этого закона предусмотрена отмена неправомерных выплат, а также меры по возврату и/или взысканию сумм неправомерно полученных средств. Этим занимаются органы, осуществляющие государственные выплаты.

В Минфине добавили, что верификация выплат осуществляется в информационно-аналитической платформе путем проведения анализа и сравнения параметров информации, полученной по каждому получателю государственной выплаты.

Проверки осуществляются автоматизировано по разработанным методикам и алгоритмам.

В случае выявления нарушения Минфин предоставляет органам, осуществляющим государственные выплаты, рекомендации для проведения дополнительной проверки. В таких рекомендациях указываются типы выявленных нарушений.

Решение о прекращении или приостановлении выплаты принимается исключительно органом, осуществляющим государственные выплаты.

Напомним, народные депутаты от фракции "Оппозиционного платформы – За жизнь" и "Батькивщины пожаловались в Конституционный суд на закон о верификации и мониторинг государственных выплат – соответствующее конституционное представление зарегистрировано в КС.

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