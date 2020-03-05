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Сводный платежный баланс в январе сформировался с профицитом 906 миллионов долларов

05.03.2020 / 11:15
Сводный платежный баланс Украины в январе 2020 года сформирован с профицитом 906 миллионов долларов, тогда как в января 2019 года дефицит составлял 68 миллионов.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка.

По его данным, профицит текущего счета платежного баланса в января 2020 года составил 590 млн долл, что на 5,4% ниже аналогичного показателя годом ранее (624 млн долл).

"В январе 2020 года наблюдался рост объемов экспорта товаров на 2.3% (в декабря 2019 года - на 1,4%). Импорт товаров сократился на 1,7% (в декабря 2019 года - увеличился на 7,9%)", - говорится в документе.

В денежном эквиваленте экспорт составил 3,8 млрд. долл.

Согласно данным НБУ, основным фактором январского роста показателя стало увеличение экспорта продовольственных товаров на 14,3% (в декабря 2019 года - на 15,7%) за счет повышения экспорта зерновых на 21,9%, масел и жиров - на 29, 5%.

Кроме того, в НБУ отмечают рост экспорта продукции машиностроения - на 33,9% (в декабря 2019 года - на 10,5%), а также минеральных продуктов - на 18,1% и химической промышленности - на 24,9%, тогда как в декабре прошлого года эти показатели снизились на 8,3% и 5,1% соответственно.

В то же время резко сократился экспорт черных и цветных металлов - на 26,4% (в декабря 2019 года - на 27%).

Импорт товаров в январе 2020 упал на 1,7% (в декабря 2019 года вырос на 7,9%) и составил 3,9 млн долл.

Такое сокращение обусловлено уменьшением энергетического импорта на 17,7% (в декабря 2019 года - на 14,3%), импорта черных и цветных металлов на 6,3% (в декабря 2019 года - на 1,8%) и продукции химической промышленности - на 3,2%, импорт которой в декабре прошлого года вырос на 6,3%.

Зато объемы неэнергетического импорта в январе 2020 года выросли на 2,7% (в декабря 2019 года - на 13,8%), а объемы импорта продукции машиностроения сократились всего на 0,3%, тогда как в декабря 2019 года они увеличились на 15,4%.

По данным центробанка, профицит баланса первичных доходов в января 2020 года вырос до 412 млн дол по сравнению с 357 млн дол в декабре 2019 года, а профицит баланса вторичных затрат составил $ 184 млн (в декабре - 3,2 млрд дол, 2,9 млрд дол из которых - компенсация НАК "Нафтогаз Украины" от ПАО "Газпром").

Профицит счета операций с капиталом составил 1 млн дол, как и в декабре прошлого года.

Согласно статистике Нацбанка, чистое заимствование от внешнего мира в января 2020 года (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) составило 591 млн долл (в января 2019 года - 619 млн долл).

Приток капитала по финансовому счету (чистые заимствования) за первый месяц года составил 315 млн долл (в январе 2019 года - 687 млн долл).

В частности, чистый приток по операциям госсектора составил 2 млрд долл (в января 2019 года - 214 млн долл) за счет поступлений средств от размещения облигаций внешнего государственного долга (1,4 млрд долл) и чистой покупки нерезидентами облигаций внутреннего государственного долга (346 млн долл ), тогда как отток по операциям частного сектора увеличился до 1,7 млрд долл (в января 2019 года - до 901 млн долл).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в январе 2020 года был оценен в 201 млн долл (в январе-2019 года - 147 млн долл), из которых 62% было направлено в реальный сектор, остальные - реинвестировано доходы в банковский сектор.

По состоянию на 1 февраля 2020 международные резервы Украины составляли 26,3 млрд долл, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,9 месяца, сообщает НБУ.

Источник 

НБУ, профицит, Сводный платежный баланс
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