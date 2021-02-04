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Запасы угля: Украине может угрожать общесистемная авария в энергосистеме – регулятор

04.02.2021 / 10:23
Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической, а ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС.

 

Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины.

Об этом говорится в заявлении НКРЭКУ.

"Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителям", - отмечают в тарифном регуляторе.

По данным НЭК "Укрэнерго", на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020 года уменьшились в 5,7 раз - до 436,8 тыс т. 48% запасов угля сосредоточено только на двух станциях - Луганской и Славянской ТЭС.

"Вместе с тем, по данным Министерства энергетики, по состоянию на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тыс т (291 тыс т - газового угля и 140,9 тыс т - антрацита). Текущие запасы угля в 5,5 раз меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 года (2,4 млн т)", - говорится в сообщении.

Нацокмисия по тарифам напомнила, что 25 января 2021 приняла решение о проведении внеплановых невыездных проверок ООО "ДТЭК Востокэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ПАО "Центрэнерго" и ПАО "Донбассэнерго".

Проверки осуществляют по обеспечению тепловых электростанций необходимым резервом соответствующего топлива для работы в отопительный период 2020-2021 годов.

"В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЭКУ применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства", - добавили в ведомстве.

Напомним: премьер Денис Шмыгаль заверил, что необходимости в "веерных отключениях" электроэнергии нет.

По состоянию на 28 января 2021 года, на складах украинских ТЭС - 578,7 тыс тонн угля, это - на 525,8 тыс тонн меньше необходимой нормы.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭЕК) проверит 5 энергетических компаний после заявления "Укрэнерго" 18 января о критической нехватке запасов угля на ТЭС.

В "Укрэнерго" заявили о "критической ситуации" с запасами угля всех марок на складах ТЭС - по состоянию на 18 января, его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн.

В "Укрэнерго" заявили, что несмотря на прогнозируемое резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января и в отсутствие угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение так называемых "веерных отключений" электроэнергии пока не планируется.

На складах украинских ТЭС, по состоянию на 12 января 2021, находится 621,8 тыс тонн угля - это на 324 тыс тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период прошлого года.

Источник

уголь, НКРЭКУ
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