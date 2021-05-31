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Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО

31.05.2021 / 09:02
Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО
Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства Украина - НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Процесс планирования и оценки сил является одним из самых действенных инструментов приближения Украины к стандартам НАТО, усиления институциональных возможностей оборонного ведомства, развития возможностей Вооруженных Сил Украины и приобретения совместимости", — подчеркнул замглавы Минобороны Украины Анатолий Петренко.

Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мираˮ, операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы.

Заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО проводилось в комбинированном формате - в зале заседаний штаб-квартиры НАТО и онлайн. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Альянса.

Делегация Украины, которую возглавлял заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, состояла из представителей Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства по делам ветеранов Украины, Службы безопасности Украины, а также Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Делегацию НАТО, в которую вошли представители государств-членов, Департамента операций Международного секретариата НАТО, а также Международного военного штаба НАТО, возглавлял Джон Манза, помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций.

"Украина является и остается наиболее важным партнером Альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развития способностей сил безопасности и обороныˮ, — отметил помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джон Манза.

Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования - направлению на рассмотрение в Североатлантический совет.

Напомним: очередной саммит лидеров стран альянса состоится 14 июня в Брюсселе. Предыдущий саммит состоялся в декабре 2019 года в Великобритании. В 2020 году лидеры альянса не собирались из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось, решение о предоставлении Украине ПДЧ не будет приниматься во время июньского саммита НАТО.

Источник

НАТО, партнерство
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