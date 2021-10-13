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Председатель Евросовета Мишель: ЕС остается самым близким другом Украины, саммит Украина-ЕС углубляет наше партнерство

13.10.2021 / 17:21
Председатель Европейского совета Шарль Мишель подчеркивает, что ЕС остается самым близким другом Украины и XXIII саммит Украина-ЕС. Который проходит в Киеве во вторник, углубляет партнерство.

"ЕС остается самым близким другом Украины. Сегодняшний саммит Украина-ЕС в Киеве с президентом Зеленским и президентом фон дер Ляйен углубляет наше партнерство. Свыше 50 млн безвизовых визитов с 2017 года в ЕС, сегодняшнее новое Соглашение о совместном авиационном пространстве открывает рынок недорогих авиакомпаний и предлагает много новых возможностей для обмена и посещений", - написал Мишель на своей странице в Twitter.

Источник

ЕС, партнерство
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