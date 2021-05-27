Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня, некоторые повысили месячный

Один – незначительно снизил месячное предложение, свидетельствуют данные мониторинга сайтов более 70 поставщиков, проведенного "Энергореформой".

Согласно данным мониторинга, годовое ценовое предложение ресурса, по-прежнему, колеблется от 7,8 грн/куб. м до 13,5 грн/куб. м (здесь и далее с НДС).

Вместе с тем больше всех (на 1,39 грн/куб.м) повысило ценовое предложение июня ООО "Херсонская областная энергопоставляющая компания" – с 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м.

ООО "Житомирская областная энергопоставляющая компания" повысило тариф на июнь до 11,77 грн/куб. м (в мае – 10,5 грн/куб. м), ООО "Волыньэлектросбыт" – до 8,89 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО "Закарпатьеэнерго" – до 8,88 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО "Гласкомерц" – до 11 грн/куб. м (10 грн/куб. м), ООО "Газпромпостач" – до 11,2 грн/куб. м (10,2 грн/куб. м), ООО "Хмельницкэнергосбыт" – до 11,5 грн/куб. м (9,6 грн/куб. м).

Единственной компанией в перечне поставщиков, попавших в мониторинг, которая снизила цену газа на июнь является мариупольский поставщик ООО "Маргаз" – его предложение на первый летний месяц составляет 8,75 грн/куб. м, в мае было 9 грн/куб. м.

Вместе с тем, некоторые компании, первоначально объявившие годовой тариф согласно требованиям регулятора 25 апреля, впоследствии откорректировали его в сторону уменьшения. Например, согласно информации на сайте ООО "ЭРУ людям" тариф с 1 мая составляет 8,1 грн/куб.м, хотя изначально был заявлен на уровне 10,18 грн/куб.м.

Снизила первоначально заявленный тариф также ООО "ЭРУ трейдинг" с 10,5 грн/куб. м до 8,9 грн/куб. м, YASNO (ДТЭК) – с 10,5 грн/куб. м до 8,94 грн/куб. м.

Стоит отметить, что многие компании, в частности, ООО "ГК "Нафтогаз Украины", "ЭРУ трейдинг", "Луганскгаз Сбыт", "Мегаватт Энергосервисная компания" вообще отказались от месячного предложения, предлагая исключительно годовой продукт, а газсбыты, работающие под брендом "Твой газ" добавили тариф "Твой газ равномерный платеж", предусматривающий оплату на протяжении года равными частями.

Как сообщалось, "Киевгазэнерджи", до последнего времени являющееся основным поставщиком газа в столице, уже около месяца не обнародует годовой тариф на природный газ для населения на своем официальном веб-сайте, который не работает, минимум, с 25 апреля. НКРЭКУ обещала рассмотреть вопрос применения санкций к поставщику по результатам проверки.

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установило годовой тариф для населения "фиксированный" в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки),

Крупнейший поставщик газа – компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения "твой газ годовой" в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС).

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