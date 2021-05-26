Меркель - о Nord Stream 2: Дискуссия продолжится в Совете ЕС в июне

Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель после саммита ЕС в Брюсселе.

«Считаю, что эта тема, конечно, снова будет играть определенную роль в нашей дискуссии в июне», - сказала глава немецкого правительства.

Она вновь заявила, что Берлин «сделал все, чтобы гарантировать продолжение получения Украиной транзитных сборов» в случае запуска этого газопровода. Руководитель немецкого правительства подчеркнула, что «всегда оказывала особое внимание» роли Украины в контексте поставок российского газа в Европу.

Меркель также отметила, что переговоры на тему Nord Stream 2 из США продолжаются, и подчеркнула критическое отношение к экстерриториальным санкциям.

В то же время она заявила, что «крепкие энергетические взаимоотношения» между ЕС и Россией не являются односторонней зависимостью. В этом контексте Меркель сказала, что если даже во времена холодной войны заключались газовые контракты с СССР, то и энергетическое сотрудничество с Россией сегодня должно быть возможным.

В целом, по ее словам, дискуссия об отношениях с Россией показала, что «у ЕС есть очень много возможностей», но эффективность европейской политики на этом внешнеполитическом направлении «ниже возможной» из-за разных позиций стран-членов ЕС. «И эта неоднородность ослабляет ЕС», - считает канцлер ФРГ.

Саммит ЕС проходил в Брюсселе при физическом присутствии лидеров 27 стран 24-25 мая.

Напомним, Соединенные Штаты 21 мая объявили о введении санкций против четырех российских компаний, а также 13 судов во исполнение закона PEESA, который предусматривает преследование всех лиц, причастных к строительству Nord Stream 2.

Газопровод Nord Stream 2 из РФ в Германию длиной более 1 200 километров построен на 94%. Год тому назад в результате американских санкций строительство было приостановлено, однако российская сторона возобновила работы собственными силами с согласия немецкой стороны.

Украина выступает против строительства этого газопровода. Его противниками также являются США, Польша и страны Балтии.

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