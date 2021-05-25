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На Хмельнитчине УПЦ откроет православный детский лагерь

25.05.2021 / 11:53
На Хмельнитчине УПЦ откроет православный детский лагерь
Источник: Центр информации УПЦ
Главной целью лагеря является знакомство детей с основами православной веры, формирование представлений о смысле и содержании веры, жизни в Церкви.

В Хмельницкой области в селе Каштановка на берегу реки Днестр с 22 июня открывается детский православный лагерь «Шанс».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на shans.camp, отдых в лагере пройдет в три смены с 22 июня по 3 июля, с 19 по 31 июля, с 5 по 17 августа.

Главной целью лагеря является знакомство детей с основами православной веры, формирование представлений о смысле и содержании веры, жизни в Церкви.

В лагере проводятся ежедневные занятия по Закону Божию, богослужения, общение со священниками, конкурсы, концерты, туристические походы и спортивные соревнования. В лагере созданы условия для познавательной деятельности, общения, духовного развития молодых людей, работа по интересам и любительские увлечения.

Во время пребывания в лагере дети совершают однодневный крестный ход к Бакотскому скальному монастырю, основанному преподобным Антонием Печерским, где священник проводит молебен в пещерах.

Подать заявку можно на сайте православного лагеря «Шанс». 

Источник: Inpress.ua
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