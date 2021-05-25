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Митрополит УПЦ рассказал, как Священное Писание учит относиться к другим народам

25.05.2021 / 12:00
Митрополит УПЦ рассказал, как Священное Писание учит относиться к другим народам
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка напомнил, что Бог через Откровение, данное апостолу Петру, сказал, чтобы тот не почитал ни одного человека скверным или нечистым

Если христианин ненавидит хотя бы одного человека только за то, что тот принадлежит к другой расе, национальности, имеет иное гражданство, он никогда не сможет войти в Царство Божие.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Общины первых христиан состояли исключительно из иудеев. В них не было представителей других национальностей. Евреи к тому времени «приватизировали» себе Бога, считая, что только они одни имеют привилегию входить с Ним в общение. Все остальные люди - это что-то второсортное, неполноценное, то, что не может претендовать на общение с Творцом Неба и Земли», - сказал митрополит Лука.

Владыка напомнил, что Бог через Откровение, данное апостолу Петру, сказал, чтобы тот не почитал ни одного человека скверным или нечистым.

«В этих кратких словах обличение и отрицание всякого национализма, в какой бы форме он не проявлялся. Первично в людях то, что все они созданы по образу и подобию Божию, то, что каждый из них способен к обожению и богообщению. А уже все остальное: нация, пол, этническая, культурная принадлежность – это периферия, которая, по сути, не должна иметь для нас никакого значения», - отметил он.

Митрополит Лука рассказал, что такие старцы, как Софроний (Сахаров), Силуан Афонский, Симон (Безкровный) и многие другие учат нас тому, что если христианин ненавидит хотя бы одного человека только за то, что тот принадлежит к другой расе, национальности, имеет иное гражданство, он никогда не сможет войти в Царство Божие.

«Врата рая будут закрыты для него навечно. Если бы наши духовно слепые сторонники раскола и их приверженцы хотя бы иногда задумывались над тем, чему учит Бог в Священном Писании, то они могли бы прозреть. Слова Христа обращены именно к этим людям: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас» (Ин. 9:41)», - подытожил архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука, священно писание
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