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Встреча Байдена и Путина скорее всего пройдет в Женеве - NBC

25.05.2021 / 09:42
Встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным скорее всего пройдет в Женеве. Именно этот город называют источники в Белом доме.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент NBC News Джефф Беннет.

По его словам, четыре источника в администрации Байдена отмечают, что Женева является более вероятным местом для потенциальной встречи с Путиным.

В то же время швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники пишет, что точные время и место встречи пока не известны, но она может пройти в ближайшие две недели в Женеве.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что встреча Байдена и Путина пройдет в ближайшие недели.

"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели", - отметил он.

А в Кремле утверждали, что Путин примет решение о встрече со своим американским коллегой Джо Байденом после анализа переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с Блинкеном.

Президент Владимир Зеленский полагает, что встреча лидеров США и Российской Федерации может нести угрозы для Украины, в частности, такую как отмена санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Источник

Путин, Байден, Женева
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