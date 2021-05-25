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Глава ВОЗ прогнозирует появление нового смертоносного вируса

25.05.2021 / 11:15
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозирует появление нового смертоносного вируса. Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.

Об этом глава ВОЗ заявил на брифинге 24 мая.

Сейчас в мире пандемия коронавируса, всего выявили 167 млн случаев заражения, а умерли 3,4 млн пациентов.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал Гебрейесус.

Ранее в ВОЗ заявили, что угрозу возникновения новых вариантов коронавируса сейчас сложно прогнозировать. Сейчас в мире чаще всего выявляют индийский, южноафриканский и британский штаммы COVID-19.

Напомним, число умерших от COVID-19 в Латинской Америке превысило 1 млн человек.

Отметим, ученые из США и Малайзии выявили ранее не известный коронавирус. Он, скорее всего, передается от собак к человеку.

В начале мая спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период".

Источник

коронавирус, ВОЗ
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