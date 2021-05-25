Авиакомпании начали облетать территорию Беларуси, не дожидаясь официальных решений – СМИ

Об этом пишет белорусское "Еврорадио", сообщает "Европейская правда".

Из скриншотов FlightRadar, которые добавляет "Еврорадио", можно видеть, что рейс из Риги в Одессу обошел территорию Беларуси над Литвой и Польшей, а из Риги на Тбилиси - двинулся через воздушное пространство России.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс направлялся основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров за сообщения о заминировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса была значительно меньше. После посадки самолета Романа и его девушку задержали.

Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях через посажен в Минске самолет и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Источник