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Авиакомпании начали облетать территорию Беларуси, не дожидаясь официальных решений – СМИ

25.05.2021 / 11:46
По меньшей мере два рейса авиакомпании AirBaltic полетели в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с принудительной посадкой в ​​аэропорту Минска рейса Ryanair Афины-Вильнюс с оппозиционером на борту.

Об этом пишет белорусское "Еврорадио", сообщает "Европейская правда".

Из скриншотов FlightRadar, которые добавляет "Еврорадио", можно видеть, что рейс из Риги в Одессу обошел территорию Беларуси над Литвой и Польшей, а из Риги на Тбилиси - двинулся через воздушное пространство России.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс направлялся основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров за сообщения о заминировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса была значительно меньше. После посадки самолета Романа и его девушку задержали.

Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях через посажен в Минске самолет и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Источник

Беларусь, авиакампании
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