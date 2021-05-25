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СМИ узнали, какие варианты наказаний ЕС рассматривает за действия Лукашенко с самолетом Ryanair

25.05.2021 / 14:21
Европейский Союз рассмотрит вопрос о дальнейших санкциях против администрации самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, среди которых может быть прекращение полетов над Беларусью.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Лидеры ЕС соберутся за ужином в Брюсселе в понедельник вечером, начиная двухдневный саммит.

Возможные меры могут включать прекращение полетов над Беларусью, запрет для национальной авиакомпании страны приземляться в аэропортах ЕС и блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси, рассказал информированный о подготовке к саммиту источник.

ЕС уже работал над дополнительным пакетом санкций в связи с выборами в прошлом году и теперь рассмотрит вопрос об усилении давления на Беларусь.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Источник

ЕС, Беларусь, авиаперелеты
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