Лукашенко утвердил жесткие ограничения по СМИ и протестам

Например, запрещается освещение неразрешенных митингов, а также в Беларуси запретят работу СМИ, в которых учредителем выступает иностранец.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко "Пул первого" в Telegram

Лукашенко ввел в действие такие ограничения:

Массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов.

Вводится запрет освещения в режиме реального времени неразрешенных митингов, который будет распространяться и на СМИ.

Журналистам запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Местные органы и органы внутренних дел наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников.

Закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации митингов до получения разрешения на проведение.

Расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено (в частности, вводится запрет на размещение результатов политических опросов, проведенных без получения необходимой аккредитации)

Не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие запрещенную информацию.

Прокурорам предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Предусматриваются меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок (учредителями СМИ не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и т.д.).

Напомним: 18 мая стало известно, что портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов в Беларуси, заблокирован, а к редакторам пришли с обысками.

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