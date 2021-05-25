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Трое ученых института вирусологии в Ухане заболели до объявления о COVID – разведка США

25.05.2021 / 15:16
Три исследователя из Китайского института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года настолько заболели, что обратились за помощью в больницу, согласно ранее не разглашаемому отчету разведки США.

Об этом сообщает "The Wall Street Journal"

Китайские ученые работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. В ноябре 2019 года они обратились к врачам с симптомами, которые были похожи как на признаки COVID-19, таки и на обычное ОРВИ.

Эта информация может добавить веса растущим призывам к более полному исследованию того, мог ли вирус Covid-19 ускользнуть из лаборатории.

Детали отчета выходят за рамки фактологического бюллетеня Госдепартамента, выпущенного в последние дни президентства Дональда Трампа, в котором говорилось, что несколько исследователей в лаборатории, центре по изучению коронавирусов и других патогенов, заболели осенью 2019 года "с симптомы, соответствующие как Covid-19, так и обычному сезонному заболеванию".

Раскрытие числа исследователей, сроков их заболеваний и их посещений больниц происходит накануне заседания руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, на котором должны обсуждать следующий этап расследования происхождения Covid-19.

МИД Китая на запрос WSJ заявил, что "США продолжают продвигать теорию об утечке из лаборатории". Там добавили, что не знают, действительно ли США пытаются отследить происхождение инфекции или "отвлекают внимание".

Напомним: Первым официально подтвержденным случаем COVID-19 был человек, заболевший в Китае 2 декабря 2019 года.

31 декабря 2019 года китайские власти уведомили Всемирную организацию здравоохранения о случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем. 3 января 2020 года китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.

Власти Китая отказывались предоставлять экспертам ВОЗ, работавшим в Ухане в начале 2021 года, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

Эксперты считают, что власти Китая слишком поздно сообщили миру об угрозе и преуменьшали масштабы эпидемии.

Итальянский Национальный институт рака в Милане заявлял, что коронавирус циркулировал в Италии с сентября 2019 года и мог распространиться за пределы Китая раньше, чем считалось.

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коронавирус, Китай
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