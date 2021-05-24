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В ДР Конго из-за извержения вулкана погибли пять человек

24.05.2021 / 17:18
В Демократической республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго начали эвакуировать жителей города Гома. При эвакуации погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом заявил губернатор провинции Северное Киву генерал-лейтенант Констан Ндима, передает местный портал Actualite.

По его словам, люди погибли в дорожно-транспортном происшествии во время эвакуации из города Гома, расположенного в 10 км от вулкана.

Губернатор также сообщил о нескольких случаях грабежа и мародерства и о попытке бегства заключенных из тюрьмы.

Напомним, 22 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго, который находится рядом с крупным городом Гома.

Стало известно, что поток лавы от извержения вулкана Ньирагонго остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома.

Кроме того, в Конго из-за извержения вулкана эвакуировали украинских миротворцев. Сейчас они находятся на базе и ждут указаний на случай повторной эвакуации.

Источник

вулкан, Конго
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