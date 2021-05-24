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17:18
В ДР Конго из-за извержения вулкана погибли пять человек
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16:47
Двое мужчин начали стрельбу в Миннеаполисе: есть погибшие и раненые
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11:15
ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран после серии вето Венгрии - СМИ
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11:47
Штаты готовы ответить на агрессию России – Блинкен во во время встречи с Лавровым
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16:47
ЕС откроет границы для вакцинированных путешественников из третьих стран – официально
- 17:18
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12:48
За достройку Северного потока-2 выступил один из ведущих политиков Германии
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10:54
СМИ: прокладка "Северного потока 2" возобновлена
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12:49
Президент: Снятие санкций с "Северного потока-2" будет проигрышем США и лично Байдена
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12:18
Рада приняла за основу необходимый для сотрудничества с МВФ "банковский" законопроект
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10:45
Первым вицепремьер и министром экономики стал глава Налоговой Любченко
- 12:48
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06:24
Двое журналистов погибли в результате ДТП на Полтавщине
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08:15
Сильный ветер повалил деревья в Харькове
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08:43
В Китае нашли кости динозавра, жившего 200 миллионов лет назад
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08:37
В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов
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09:51
На Черкасчине на взятке "погорело" руководство регионального отделения Фонда госимущества
- 06:24
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