Войти | Зарегистрироваться
17:58

понедельник,
24 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Происшествия

Двое мужчин начали стрельбу в Миннеаполисе: есть погибшие и раненые

24.05.2021 / 16:47
2 человека погибли и еще 8 - получили ранения в результате стрельбы в американском Миннеаполисе.

Об этом сообщают Minneapolis Police Department в Facebook, представитель MDP в CNN Джон Элдер

Предварительное расследование показало, что два человека, стоявшие в центре Миннеаполиса, начали словесную перепалку. Оба вытащили пистолеты и начали стрелять друг в друга.

По предварительной информации, из 10 жертв все взрослые - 5 мужчин и 5 женщин. Двое погибших - мужчины. Один человек находится в критическом состоянии, а в остальных семи травмы, не угрожающие жизни. Большинство раненых госпитализировали в Медицинский центр округа Хеннепин.

Джон Элдер сообщил, что 23-летний Джаван Контрейл Кэрролл был арестован в соседнем Блумингтоне по подозрению в убийстве. Он доставлен в тюрьму округа Хеннепин. Как отмечается, Джаван Контрейл Кэрролл пока единственный подозреваемый. Полиция считает, что другой стрелок был одним из двух убитых мужчин.

Источник

стрельба, Миннеаполис
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.