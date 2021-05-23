Віктор Медведчук: Обвинувачення на мою адресу безпідставні та необґрунтовані

Про це сам політик заявив під час виступу в Київському апеляційному суді, де відбувається засідання щодо оскарження обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

«Аргументи, які сьогодні висуває сторона звинувачення, є безпідставним і політично вмотивованими. Ці дії розцінюються мною як політичні репресії проти мене, як незаконне кримінальне переслідування мене, представника опозиційної партії, що виступає проти політичного курсу чинної влади, ‒ заявив Медведчук у суді. ‒ Докази, які містяться в матеріалах підозри, а також у рішенні суду першої інстанції, є необґрунтованими і незаконними. Вони ґрунтуються на припущеннях і не можуть бути покладені в основу прийняття рішення щодо запобіжного заходу».

Опозиціонер прямо заявив про політичне переслідування з боку влади, оскільки саме «Опозиційна платформа – За життя» врозріз із офіційним політичним курсом Києва виступає за мирне врегулювання на Донбасі, просуває ефективний мирний план, узгоджений із представниками всіх зацікавлених сторін, виступає на захист російської мови та російськомовного населення України, на захист єдиної канонічної православної церкви, за відновлення стосунків із РФ як основним торгово-економічним партнером України тощо.

«Саме ця моя позиція спонукала владу і до незаконного застосування санкцій, і до утисків наших депутатів як у Києві, так і в регіонах», ‒ упевнений Медведчук.

При цьому звинувачення у так званій проросійскості, які намагаються навісити на партію «Опозиційна платформа – За життя» націонал-радикали, він повністю відкинув, аргументуючи це тим, що ОПЗЖ здобула мільйони голосів підтримки на виборах і це дає їй право відстоювати власний політичний курс та інтереси виборців.

«У країні, де громадяни розмовляють різними мовами, ходять в різні церкви, по-різному оцінюють історичні факти незалежної України, не може бути нав’язана точка зору або ментальність, притаманна лише частині населення. Плюралізм думок, поглядів гарантовані Конституцією України, ‒ заявив нардеп. ‒ Але владі це не подобається, і вона стала на шлях незаконної позасудової розправи ‒ застосування санкцій до мене і до мого колеги Тараса Козака, закриття опозиційних телевізійних каналів, відкриття справ стосовно інших народних депутатів і депутатів місцевих рад».

На переконання Віктора Медведчука, усе вищевказане свідчить про політичні репресії, про незаконне кримінальне переслідування членів партії «Опозиційна платформа – За життя».

«Хочу твердо заявити, що політична боротьба нашої партії продовжиться, ‒ резюмував опозиціонер. – А стосовно кримінальної справи проти мене, ми з адвокатами робитимемо все, щоб спростувати ці незаконні, безпідставні та необґрунтовані звинувачення».