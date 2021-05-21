Зеленский о Кличко: мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты

Президент заявил, что Кличко ему не конкурент, потому глава его Офиса не берет взятки.

Об этом заявил глава государства на большой пресс-конференции 20 мая

Прямая речь: "Виталий Кличко мне ничего не сделал. Меня ничего не связывает с господином мэром, кроме одного, глава КГГА - это моя вертикаль и хочет он этого или не хочет – это так и есть.

Я ничего не хочу говорить о нем плохого. Я с большим уважением отношусь к его победам, до того как он стал главой города.

Вопрос правоохранителей, что идет или 50, или 70 обысков в окружение господина Кличко. У Палатного... там еще какие-то фамилии. Так не надо было похищать деньги в бюджете. Мне кажется, что это справедливо. Но я никого не отправляю.

Он, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет.

Справедливый вопрос, что он хочет от меня? Почему? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием. Постоянно, спросите у него. Даже приходит в Офис президента, когда я не готов с ним встретиться, потому что у меня не хватает времени.

Его избрали киевляне и я уважаю их выбор, но я президент Украины и на мне вопросы не только связанные со столицей. В столице есть менеджер и это он. Он обладает монополией власти.

Он обращался ко мне с просьбой, чтобы его не увольнял я, хотя имею полномочия. Я ему сказал: "Нет вопросов, пожалуйста, работайте. Показывайте результат. Только у меня просьба, там есть какие-то люди и вероятно у правоохранителей есть доказательства, не надо воровать деньги из бюджета Украины".

Относительно обновления его окружения - я его не видел, но это его выбор. У него вся власть".

Зеленский о конкуренции на выборах: "Во-первых, никто еще не решил идти на второй срок, во-вторых, его выбирала не страна, а киевляне, в-третьих, есть соцопросы и там, кажется, есть ответ на этот вопрос, в-четвертых, мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты".

По словам Зеленского, он не вмешивается в работу Кличко.

Напомним: 11 мая столичные прокуроры заявили, что совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.

По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручили уведомлениея о подозрении 11 лицам.

Относительно обвинений главы столицы Виталия Кличко, который назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, в прокуратуре подчеркнули, что действуют согласно законодательству, в интересах государства, и заверили, что в этом нет никакой политики.

В Офисе президента заверили, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.

18 мая прокурор Киева Олег Кипер заявил, что прокуратура Киева сообщила о подозрении в хищении бюджетных средств 9 бывшим и нынешним работникам коммунальных предприятий столицы. В делах, по которым уже предъявлены подозрения, нанесенный ущерб бюджета превышают 43 млн грн.

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