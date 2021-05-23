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Украина и ЕС достигли политического согласия о взаимном признании "паспортов вакцинации"

21.05.2021 / 15:46
Разрабатывая собственные образцы «паспортов вакцинации», Украина тесно сотрудничала с Еврокомиссией для обеспечения их взаимосовместимости с европейскими сертификатами вакцинации.

А сейчас стороны достигли политического согласия о возможности взаимного признания этих документов, которое может быть быстро воплощено и на техническом уровне.

Об этом 20 мая в Брюсселе во время встречи с прессой по итогам трехдневного рабочего визита заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Весь процесс разработки украинских паспортов вакцинации осуществлялся сразу с командой Европейской Комиссии, которая разрабатывала формат Европейского цифрового паспорта (Цифрового зеленого сертификата - ред). То есть взаимосовместимость - это была основа, которая закладывалась в нашу работу с первого дня. Политическая договоренность есть, есть и технические решения как с нашей стороны, так и от Европейской Комиссии. Я думаю, что взаимное признание - это будет такой быстрый технический процесс, если это будет необходимо», - сказала Стефанишина.

Она отметила при этом, что это политическое решение касается также признания вакцин из третьих стран. Эти переговоры украинская и европейская стороны, по словам вице-премьер-министра Украины, начали еще два месяца назад.

«У нас уже полностью готова ІТ-инфраструктура, чтобы выдавать сертификаты, которые соответствуют стандартам ЕС, и это решение уже фактически восстанавливает возможность для полноценного движения наших граждан в пределах Европейского Союза», - сказала Стефанишина.

Она отметила, что в настоящее время ведется активная работа по нормативному оформлению этих принципиальных договоренностей, ведущую роль в этом процессе, по ее словам, играют Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения Украины.

«Мы планировали, что к концу июня этот общий процесс должен быть завершен», - добавила Стефанишина.

Как уже сообщалось, Европейский Союз принял принципиальное решение о введении до конца июня текущего года так называемых цифровых сертификатов, которые будут содержать информацию о вакцинации, проведенных тестах на коронавирус или о приобретенном иммунитете после перенесенной болезни. Такие документы должны открыть возможность для возобновления нормального движения людей в пределах Европейского Союза. Еврокомиссия отдельным решением может признавать подлинность подобных документов, выдаваемых в третьих странах, при условии их соответствия образцам документов, которыми будут пользоваться граждане Евросоюза.

Источник

коронавирус, вакцинация, ЕС
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