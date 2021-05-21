Войти | Зарегистрироваться
16:56

пятница,
21 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал о смысле главных слов «апостола Любви» Иоанна Богослова

21.05.2021 / 16:07
Митрополит Антоний рассказал о смысле главных слов «апостола Любви» Иоанна Богослова
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ объяснил, что значат известные слова апостола «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем»

Жизнь дана, чтобы познать силу настоящей любви, приближающей душу к счастью и вечности.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя высказывания апостола Иоанна Богослова об истинной любви.

«Нет ничего сильней Божественной любви. Божественная любовь - исцеляющая сила, преображающая, оживляющая и спасающая. Она включает в себя все евангельские добродетели, все Божественные силы Христа. Развивая в себе те или иные добродетели, совершенствуясь в праведности, мы растим любовь в своем сердце», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, что значат известные слова апостола «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем».

«Не человек уже хозяин самому себе, а Бог пребывает в нем. Человек становится с Богом одним целым, неразделимым ни смертью, ни временем. И тут происходит чудесное: пребывающий в Боге начинает видеть и чувствовать все так, как видит Бог. Он уже не осуждает, не лжет, не клевещет, радуется правде и чистоте, милосердствует и сострадает. Пребывающий в Боге смиренно несет свой крест, но не сам несет, не падает под его тяжестью, а несет, поддерживаемый силой Божьей. Бог укрепляет на каждом шагу и дает необходимые силы», - подчеркнул владыка.

Апостол Иоанн Богослов учит, что, ощущая себя постоянно перед Богом, человек постепенно начинает поступать по любви, действовать согласно Его воле.

«Это огромная свобода, дающая счастье и подводящая к блаженству. Можно абсолютно не переживать, что о тебе подумают другие, как оценят твои действия: осудят или одобрят. Главное - мы честны перед Богом, мы соделатели вместе с Ним добра и красоты, и нам достаточно, что Он знает наши намерения, видит наши мысли, слышит наши молитвы», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.