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У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн, заработанных на жомовой яме

21.05.2021 / 16:17
Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с народного депутата от "ОПЗЖ" Ильи Киви 1,2 миллиона гривен из-за незаконной передачи в аренду жомовой ямы.

Об этом сообщил САП в Telegram

Прокуратура обратилась в Высший антикоррупционного суд с иском о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 миллионов гривен, принадлежащих народному депутату Илье Кивы и взыскания их в соответствии с украинским законодательством в доход государства.

Правоохранители установили, что нардеп, не владея жомовой ямой и не имея права на ее использование, сдавал ее в аренду фиктивном предприятию.

За аренду избранник противоправно получил 1 миллион 242 тысячи гривен. Также еще 10 тысяч гривен были зачислены на счет Кивы как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

Конфисковывать средства хотят в рамках гражданской конфискации, которая действует в Украине с ноября 2019 года.

Напомним: в июле прошлого года журналисты сообщили, что народный депутат из "ОПЗЖ" Илья Кива заработал на жомовой яме 1,2 миллиона гривен и живет в незадекларированной квартире, с владелицей которой его связывает только секс.

Уже осенью Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку декларации Кивы, в которой был указан доход от сдачи в аренду жомовой ямы.

Источник

конфискация, Кива
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