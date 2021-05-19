В Сербии митрополит и паломники УПЦ молились о мире в Украине

В Белграде митрополит Винницкий и Барский Варсонофий возглавил Божественную литургию в нижнем храме кафедрального собора в честь святого Саввы Сербского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, владыке

сослужили клирики собора, а также священнослужители Винницкой епархии.

За литургией были вознесены особые молитвенные просьбы о мире в Украине, завершении пандемии коронавируса, а также за здоровье больных и врачей.

После литургии состоялся особый чин с величанием святому Савве: по местной традиции архиерей благословил калач, вино и коливо, которое затем раздавалось верующим.

После завершения богослужения митрополит Варсонофий с паломниками посетили могилу покойного Сербского патриарха Иринея.

Паломнический визит митрополита Винницкого и Барского Варсонофия в Сербскую Православную Церковь начался 17 мая.