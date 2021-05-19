Зеленский анонсировал неотложный законопроект о коренных народах

Об этом шла речь в видеообращении Владимира Зеленского

Прямая речь: "И сегодня, я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной Рады и все предыдущие президенты".

В Верховной Раде пока не зарегистрирован соответствующий законопроект.

В этом обращении Зеленский отметил, что Украина будет помнить депортацию крымских татар с полуострова и не простит, 70 лет спустя жители вынуждены были вновь покинуть свой дом через российскую аннексию.

Напомним, в 2014 году Верховная Рада признала крымских татар коренным народом.

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