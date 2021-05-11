Украину "накроет" еще не одна волна COVID-19 - эксперт

Такое мнение президент ОО "Украинский медицинский клуб" Иван Сорока выразил в эфире "Украина 24".

"У украинцев не сформирован коллективный иммунитет. Будем ждать еще не одну волну COVID-19 в Украине, так как большое число граждан не вакцинированы, большое число людей не переболели", - сказал Сорока.

Он отметил, что, вероятно, увеличение числа больных COVID-19 будет наблюдаться после майских праздников. Кроме этого, Сорока высказал предположение, что очередные волны болезни можно ожидать в конце лета или в начале осени.

"До тех пор, пока большинство украинцев не получат иммунизацию, будем иметь такие всплески", - подчеркнул президент "Украинского медицинского клуба".

Он призвал украинцев вакцинироваться при первой возможности. По его словам, вакцинация сохранит здоровье и жизнь.

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