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Епископ УПЦ о стрельбе в казанской школе - Духовный кризис приводит к страшным последствиям

11.05.2021 / 17:26
Епископ УПЦ о стрельбе в казанской школе - Духовный кризис приводит к страшным последствиям
Источник: Центр информации УПЦ
Духовные суррогаты, рано или поздно, ведут человека к самоуничтожению или уничтожению себе подобных

В обществе, в котором нивелируются духовные ценности, неизбежно возникают их суррогаты, что ведут человека к уничтожению и смерти.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем  Телеграм, комментируя трагедию в казанской школе №175, где в результате нападения погибли двенадцать человек.

«Сегодня в результате стрельбы в одной из школ Казани погибли дети. Смерть детей - это всегда страшно. Мы, как христиане, соболезнуем родным и близким погибших, молимся за них и за тех, кто уцелел. Вместе с тем, примечательным выглядит такой момент: предположительно один из тех, кто устроил стрельбу, создал аккаунт в телеграмме, который назвал словом «бог». Буквально за несколько дней до совершения преступления он написал, что «как бог» хочет, чтобы все признали себя его рабами и делали абсолютно все, что он захочет. Ну а захотел он убивать...
За несколько часов до массового убийства, предполагаемый преступник написал, что убьет много «биомусора», после чего застрелится», - отметил епископ Виктор.

Архиерей подчеркнул, что данный случай еще раз свидетельствует о сегодняшнем «очень сложном социуме, в котором, если нет истинных духовных ценностей, автоматически и почти мгновенно создаются их суррогаты».

«Все эти суррогаты, рано или поздно, ведут человека к самоуничтожению или уничтожению себе подобных. Святые отцы говорили, что цель сатаны - не просто ввести человека в грех, а довести его до самоубийства или хулы.  И сегодня, к сожалению, мы слишком часто становимся свидетелями и того, и другого – люди, отказавшиеся от Бога, погрузившись в свою собственную гордыню, начинают мнить «богами» себя, считая, что им принадлежит право вершить судьбами других людей. К чему именно приводит такое право – можно увидеть практически всюду и на множестве примеров. И если спросят о том, «кто стоит за стрельбой в Казани», то ответ очевиден – сатана. А он не привязан к какому-то одному месту, городу или стране», - написал епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
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