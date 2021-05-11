Компанія одеського бізнесмена виготовляє військові судна для РФ?

За таке «возз’єднання» з агресором магнату світить від 3 до 5 років за гратами. Однак кримінальні справи проти нього не рухаються через прогалини в українському законодавстві. Йдеться, зокрема, про сумнівний закон про вільну економічну зону в Криму, пише «Волнорез» з посиланням на матеріал «СтопКору».

Флот «Трансшипу», згідно з їхнім офіційним сайтом, налічує 14 буксирів. З них лише половина перебуває на території України, решта базується в Краснодарському краї Росії та на анексованому півострові. Після відходу «Diamond N» і «Topaz N» до Новоросійського порту, у Миколаєві залишився тільки «Yupiter», але на заміну відправленим до РФ суднам до України вирушив буксир «Ariel».

Власником цього побудованого у 2019 році в Керчі судна є панамський офшор Kirgan Holding SA, бенефіціаром якого, своєю чергою, є група «Трансшип».

До речі, ця сама офшорна компанія є співзасновником ще однієї компанії Іванова – ТОВ «Краншип», зареєстрованої в Керчі. Воно володіє суднобудівною верф'ю «Фрегат» в окупованому Криму. За словами експертів, на таких, захоплених Росією, заводах виробляють не лише буксири, але й військові судна для країни-агресора.

Утім, як зазначає керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополь Ігор Поночовний, притягнути таких бізнесменів до кримінальної відповідальності дуже складно – через досі чинний закон про вільну економічну зону Крим.

На думку експертів, саме прогалини у законодавстві дозволяють компаніям, схожим на «Трансшип», залишатися працювати на окупованих територіях. Закон про ВЕЗ у Криму був прийнятий ВР у 2014-му та запроваджений на 10 років. Документ мав регулювати всю економічну діяльність на півострові, натомість фактично легалізував екогномічну колаборацію з росіянами.