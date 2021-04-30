Кравчук: текст "пасхального перемирия" не удалось согласовать в ТКГ из-за отсутствия четкого понимания субъектов его исполнения

Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

"В целом, сторонами была поддержано предложение не только про прекращение огня в связи с Пасхой, но и про достижение режима полного прекращения огня на всей линии соприкосновения… Нам не удалось принять единого текста заявления (о "пасхальном перемирии" - ред.), а потому что не были точно определены субъекты этого процесса и субъекты исполнения предложений, отраженных в тексте заявления", - рассказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что "в соответствии с Минскими соглашениями, участниками переговоров (соответственно, исполнителями – ред.) являются Украина, Россия, ОБСЕ, а также приглашенные представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)".

Как сообщил представитель Донецка Сергей Гармаш, "для визирования "пасхального перемирия", представители России предложили Украине подписать заявление о прекращении огня между нею и ОРДЛО".

"В дело идут заманчивые предложения, типа, прозвучавшего на ТКГ: подпишите заявление о координационном механизме (контроля за прекращением огня – ред.) от имени Украины и ОРДЛО – и будет вам перемирие", - написал Гармаш на своей странице в фейсбук.

По словам Гармаша, "Украина не может согласиться признавать стороной конфликта ОРДЛО вместо России, тем самым, переступить "красную линию", определенную президентом и обществом по Донбассу".

"Россия хочет внедрить в сознание украинцев нарратива, что субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта – это главный фактор достижения мира на Донбассе. То есть не деньги, оружие и "отпускники" России являются причинами войны, а "бюрократическая казуистика", - всего лишь признание факта гражданской войны", - добавил он.

В то же время, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил об обратном, в частности, что "в ходе переговоров 28 апреля на уровне глав делегаций один из высокопоставленных представителей России признал, что приглашенные Россией из временно оккупированных ОРДО не являются субъектами переговорного процесса".

По словам Арестовича, "данный представитель России признал, что, хотя, и существуют вооруженные формирования ОРДЛО, но, как субъекта переговоров, их нет".

При этом спикер украинской делегации в ТКГ не подтвердил, и не опровергнул, является ли указанный представитель от России Дмитрием Козаком, заместителем Администрации российского президента.

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