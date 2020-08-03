Кравчук назвал первые шаги на переговорах по Донбассу

Как сказал Кравчук в эфире телеканала " Украина 24 ", он намерен поднять на переговорах два вопроса - создание фонда для восстановления Донбасса, а также свободной экономической зоны.

"Первый шаг - наступательный. Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда составила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в общем - более 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд. и этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и расходов на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют ", - сказал первый президент.

По словам Кравчука, Украина, исходя из этого, имеет право поставить вопрос о создании специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса. "Если мы это обсудим и представим в широком плане, дипломатическими усилиями всех вместе, и Россия поддержит ... Я хочу фонд реанимации Донбасса, люди начнут сразу за что-то конкретное браться", - сказал он.

Как отметил Кравчук, вторая инициатива касается создания свободной экономической зоны на Донбассе. "Когда я был президентом, мы создали свободную экономическую зону, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области. Затем об этом забыли. Я думаю, сейчас это тоже нужно сделать - не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о какой-то особый статус Донбасса ", - сказал первый президент.

Напомним, Леонид Кравчук заявил, что ради мира на Донбассе готов вести диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

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