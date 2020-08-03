Кравчук выступил за привлечение США к переговорам по Донбассу

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Радио Свобода.

Кравчук отметил, что говорит о возможной роли США в перспективе. "Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет патовая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние. Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", - сказал Кравчук.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников видит необходимости привлечь к переговорам с РФ и другие государства, в частности - Великобританию и США.

Источник