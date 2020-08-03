Община УПЦ села Бережница на Буковине, у которой отобрали храм, совершает богослужения в новой часовне

Община Украинской Православной Церкви села Бережница Черновицкой области, у которой отобрали храм сторонники ПЦУ, совершает богослужения в новой часовне.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, 26 июля митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий совершил архипастырский визит в село Бережница, где совершил Божественную литургию и посетил пострадавший от церковного рейдерства приход.

10 марта 2019 года, в Прощеное воскресенье, сторонники ПЦУ при содействии главы села Бережница Василия Соломко и полиции Вижницкого района срезали замки и захватили храм УПЦ в честь Архистратига Михаила. Накануне активисты штурмовали храм, требуя либо ввести поочередные богослужения, либо опечатать здание. Во время противостояний верующие УПЦ получили телесные повреждения.

«Уже прошел год, но, как видите, суды до сих пор "не могут" понять, что произошел рейдерский захват», – заявляют в Черновицко-Буковинской епархии.

Сообщается, что храм в Бережнице строился в большей степени за средства епархиального управления, а также жителей и благотворителей из других сел.