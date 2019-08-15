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На Буковине община УПЦ, которая обращалась к Зеленскому, полгода непрерывно молится за свой храм

15.08.2019 / 16:16
На Буковине община УПЦ, которая обращалась к Зеленскому, полгода непрерывно молится за свой храм
Буковина Источник: Центр информации УПЦ
На протяжении последних шести месяцев практически каждая литургия в храме сопровождается противостояниями

Община храма в честь Святого Архистратига Михаила Украинской Православной Церкви села Задубровка Черновицкой области полгода непрерывно молится за свой храм.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, непрерывное молитвенное стояние в своем храме верующие продолжают уже 180 дней.

Прихожане Михайловского храма села Задубровка начали читать неусыпаемую Псалтирь с молитвой о мире в Украине и родном крае 15 февраля. Молитвенное стояние началось во время попытки проникнуть в храм агрессивно настроенных сторонников новой Православной Церкви Украины.

На протяжении последних шести месяцев практически каждая литургия в храме сопровождается конфликтами и противостояниями.

9 июня община храма в честь Святого Архистратига Михаила во главе с настоятелем обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их права, чтобы верующие смогли «спокойно ходить в храм Божий».

Ответа от главы государства верующие не получили.

Как сообщалось, на праздник Сретения Господня, 15 февраля, представители ПЦУ пришли к церкви после праздничной литургии и потребовали от общины УПЦ освободить здание. Несколько раз активисты пытались прорваться на церковную территорию, требовали проведения поочередных богослужений, пробовали сломать ворота в ограде, бросали в верующих камни. Когда сторонники новой церковной структуры разошлись, община УПЦ решила совершать в храме круглосуточное молитвенное стояние, которое продолжается уже полгода.

Источник: Inpress.ua
упц мп, Буковина, УПЦ, Задубровка
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