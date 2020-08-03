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Кравчук предложил "особую систему управления" для ОРДЛО

03.08.2020 / 16:15
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук считает, что представители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должны сформулировать, каким они видят будущее региона.

В свою очередь он предлагает особую систему управления ОРДЛО.

Об этом сообщает Интерфакс

Прямая речь: "Судя по их заявлениям, "выборам", которые там уже состоялись, они (представители ОРДЛО – УП) хотят автономии, федерализации. Они хотят, чтобы это была территория с признаками не только какого-то "особого статуса управления", а чтобы это была территория с признаками государственности. То есть они берут очень высоко. Россия пока что говорит об "особом статусе", как это записано в Минских документах. Но там записали так, что мы сами не знаем, что это такое"

Кравчук напомнил, что когда начинались события на Донбассе, он уже обращался на одном из телеканалов к главарям так называемых "Л/ДНР", чтобы они подготовили письменные предложения о том, что хотят иметь на территории этих районов: "Или это "особый статус", или это что-то такое, где есть признаки государственности, или это автономия. Напишите, на какие шаги вы могли бы пойти, чтобы был компромисс, чтобы можно было договариваться. Никакого ответа я не получил".

Кравчук добавил, что говорит об "особой системе управления" на этих территориях, поскольку, по его мнению, там управление не может дублировать те схемы управления, которые существуют в других регионах, потому что в ОРДЛО сложилась достаточно сложная и не похожая на другие регионы Украины ситуация.

Кравчук считает, что Украина не должна вести переговоры с представителями ОРДЛО на уровне президента страны, на высоком государственном уровне, но нужно искать форматы, когда могут вести диалог другие переговорщики, например, этим может заняться в случае назначения членом делегации в ТКГ первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

По мнению Кравчука, нужно обрисовать некую дорожную карту для дальнейших действий и согласовать ее с ОРДЛО, после этого "можно будет ставить вопрос на более высоком уровне для окончательного решения".

Напомним, Леонид Кравчук считает, что решить вопрос установления мира на Донбассе будет очень сложно без участия в этом процессе Соединенных Штатов.

Источник

Донбасс, Кравчук, ОРДЛО
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