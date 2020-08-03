Въезд на Труханов остров разгромил вандал, убытки достигают 300 тысяч

Об этом сообщил 2 августа мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Вчера, около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разгромил оборудование автоматической системы, в частности, шлагбаум, светофор, две камеры, контроллер болард и другие технические средства. Материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, - почти 300 тысяч гривен".

По словам мэра, личность разрушителя установили, его задержала полиция.

Кличко пообещал лично проконтролировать, чтобы это дело дошло до суда.

Он добавил, что коммунальщики работают над восстановлением системы.

Дословно: "Чтобы киевляне занимались спортом, активно и безопасно отдыхали, мы установили систему ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости на Трухановом острове. Мы работаем, чтобы Киев становился красивее, а жизнь его обитателей – комфортнее. Но, к сожалению, есть люди, которые разрушают то, что создано за счет общины и для общества столицы. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия".

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