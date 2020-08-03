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Во всех храмах Кировоградской епархии УПЦ помолились об избавлении от засухи

03.08.2020 / 17:05
В УПЦ помолились об избавлении от засухи

В день памяти святого пророка Божия Илии во всех храмах Кировоградской епархии Украинской Православной Церкви молились об избавлении от засухи

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии, в воскресенье, в день памяти святого пророка Божия Илии, по благословению Кировоградского митрополита Иоасафа, во всех епархиальных храмах были совершены молебны «Во время бездождия».

«Священнослужители вместе с прихожанами просили в своих молитвах Бога и святого пророка Илию об избавлении от засухи и даровании земли долгожданного дождя, «да изведет нам хлеб в снедь и злак скотом», как сказано в чинопоследовании молебна», - рассказали в пресс-службе епархии.

Источник: Inpress.ua
засуха, УПЦ, Кировоградщина
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