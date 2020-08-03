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В Запорожье совершат особую венчальную литургию

03.08.2020 / 15:28
В Запорожье совершат особую венчальную литургию
Венчание Источник: Центр информации УПЦ
В Украинской Православной Церкви это торжественное богослужение делает только первые шаги

В Запорожье в Свято-Покровском архиерейском соборе13 сентября совершат особую венчальную Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, к участию в Таинстве Брака (Венчанию) приглашаются супружеские пары православного вероисповедания, состоящие в зарегистрированном браке, возрастом до 35 лет.

«Отличительной особенностью венчальной Литургии является соединение в одно богослужебное последование двух Таинств Православной Церкви — Таинства брака и причащения. Чин венчальной Литургии сформировался ближе к XVIII веку в Элладской Православной Церкви и получил широкое распространение в Балканских Церквах», - объяснили в пресс-службе Запорожской епархии.

 В Украинской Православной Церкви это торжественное богослужение делает только первые шаги.

Венчание в Православной Церкви является Таинством, местом особой встречи между Богом и человеком, неким импульсом, который дает начало новому вектору в жизни супругов.

«Идеалы христианского брака, которые мы видим в молитвах чинопоследования венчания, – это тот ориентир, с одной стороны, к которому должны направляться христианские супруги. С другой стороны, это тот источник, первая точка их совместного бытия, в которое они могут возвращаться, когда им будет тяжело. Если в эти моменты супруги будут вспоминать о том, что Таинство Венчания – это как раз таинство молитвы о том, чтобы Бог дал благодать этому браку, то в моменты оскудевания этих сил божественная благодать обязательно придет на помощь», - отметили в Запорожской епархии.

 

Источник: Inpress.ua
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