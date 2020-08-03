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Скончался духовник Святогорской лавры архимандрит Серафим

03.08.2020 / 15:32
Скончался духовник Святогорской лавры архимандрит Серафим
Источник: Центр информации УПЦ
Скончался духовник Святогорской лавры

На 68-м году жизни 1 августа скончался духовник и первый наместник Свято-Успенской Святогорской лавры архимандрит Серафим (Лаврик).

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, 25 лет отец Серафим духовно окормлял прибывающих в Лавру паломников.

Архимандрит Серафим (в миру Николай Иванович Лаврик) родился 4 марта 1953 года в селе Крестище Славянского района Донецкой области.

22 августа 1990 года был рукоположен в сан диакона, на следующий день — во священника. Служил в Никольском храме посёлка Ямполь Краснолиманского района Донецкой области.

1 июня 1992 года был зачислен в Святогорский Успенский мужской монастырь и назначен исполняющим обязанности наместника. Так как для поселения в обители отца Николая не было подготовленного места, на деле он прибыл в монастырь спустя полтора месяца, 14 июля.

23 августа 1992 года был пострижен в монашество с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского.

25 октября того же года был утверждён в должности наместника Святогорского Успенского мужского монастыря.

С 13 января 1995 года — духовник паломников обители Святогорской лавры.

Последние три недели жизни батюшка провёл в больнице из-за осложнения, связанного с сахарным диабетом, которым он болел с 1994 года. В день своего тезоименитства отец Серафим причастился Святых Христовых Таин.
В 21.40 1 августа его сердце перестало биться.

Братия Лавры просит у всех молитв о упокоении души усопшего раба Божия новопреставленного архимандрита Серафима.

Источник: Inpress.ua
УПЦ МП, УПЦ, Святогорская лавра
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