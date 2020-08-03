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Предстоятель УПЦ напомнил, почему для христиан важно изменение жизни, а не красивые проповеди

03.08.2020 / 15:40
Предстоятель УПЦ напомнил, почему для христиан важно изменение жизни, а не красивые проповеди
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Исправление своих злых поступков и плохих отношений с людьми приносит пользу и нам, и всему миру

Если только говорить красивые слова, а жить благочестиво, то эта проповедь бесполезная и даже иногда вредная.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди.

«Даже в семье жена не может «тыкать пальцем» на мужа, мол, исправляйся, а сама себе живет, как хочет. Каждый должен исправлять сам себя. Если жена себя исправляет, то человек будет исправляться тоже. Если только говорит красивые слова, а живет иначе, то эта проповедь совершенно бесполезна, даже иногда вредная», — объяснил он.

Как продолжил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, исправление своих злых поступков и плохих отношений с людьми приносит пользу и нам, и всему миру.

«Мы должны исправлять их и делать то, что написано в Святом Евангелии. А там написано, что мы должны быть терпеливыми, мы должны поститься, мы должны прощать друг другу, мы должны молиться друг за друга — и о себе, и о своем спасении. Если мы так будем делать, то милость Божия будет покрывать нас, и никакая беда нам не навредит», - заключил Предстоятель и пожелал проводить благочестивую христианскую жизнь.

Источник: Inpress.ua
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