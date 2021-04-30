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Байден собирается на встрече с Путиным говорить об Украине — советник президента США

30.04.2021 / 09:43
Президент США Джо Байден намерен обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным "спектр вопросов" в американо-российских отношениях, включая тему Украины.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в MSNBC

Прямая речь Салливана: "Он (Джо Байден - ред.) также сказал, что не стремится к эскалации, что он хочет стабильных отношений. И поэтому он предложил возможность сесть с Владимиром Путиным в третьей стране этим летом, чтобы обсудить весь спектр вопросов в наших отношениях, включая суверенитет и территориальную целостность Украины.

По его (Байдена) мнению, Соединенные Штаты и другие партнеры официально встанут на защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Это то, что мы намерены делать, но мы намерены сделать это с помощью дипломатического общения на высоком уровне, а не путем публичных заявлений".

Напомним, Байден предложил Путину провести встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.

Встреча планируется летом, но точная дата и страна проведения пока не определены.

Источник

Путин, Байден
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