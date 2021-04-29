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Вопрос отставки Степанова Рада сможет рассмотреть в мае – Железняк

29.04.2021 / 17:54
Фракция "Голос" собрала 150 голосов для созыва внеочередного пленарного заседания для отставки министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил глава фракции Ярослав Железняк.

"Перспектива того, что будет внеочередное практически 100%, потому что фракция "Голос" как и обещала собрала 150 подписей, а то и больше, под постановлением... о вынесении вопроса на внеочередное заседание об увольнении Степанова с должности министра здравоохранения", - сказал Железняк журналистам 28 апреля в Киеве.

По словам народного депутата, вопрос отставки Степанова парламент сможет рассмотреть в середине мая.

В свою очередь, лидер партии "Голос" Кира Рудик, считает, что Степанов как министр провалил три важнейшие задачи, за которые он несет личную ответственность, в частности, организацию массового тестирования, обеспечение украинских больниц кислородом и необходимым медицинским оборудованием, а также вакцинацию населения от коронавируса.

"Не может в должности находиться человек, который небрежно выполняет свои обязанности. Некомпетентность министра зашкаливает. Наша фракция ожидает, что после увольнения Степанова потенциальный кандидат на должность министра пройдет собеседование со всеми фракциями в парламенте", - цитирует Рудик пресс-служба партии.

Источник

отставка, Степанов
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