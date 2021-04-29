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Коронавирус в Украине: за время пандемии заболели более 82 тысяч медиков, 796 - умерли

29.04.2021 / 16:48
За период пандемии в Украине COVID-19 заболели более 82 тыс. медработников, 796 из них умерли.

Об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья.

"В Украине за все время пандемии COVID-19 заболели 82 189 медицинских работников, 796 случаев болезни стали летальными", - говорится в сообщении.

В Центре общественного здоровья отметили, что медицинские работники могут подвергаться профессиональным опасностям, которые представляют риск болезней, травматических повреждений и даже смерти в контексте реагирования на COVID-19.

Эти профессиональные риски включают: профессиональное инфицирование COVID-19; поражение кожи и тепловой удар от длительного использования СИЗ; воздействие токсинов из-за интенсивного использования дезинфицирующих средств; психологический дистресс; хроническую усталость; стигматизацию, дискриминацию, физическое и психологическое насилие и преследование.

В Центре здоровья отмечают, что для минимизации профессионального влияния SARS-CoV-2 на медработников руководители медучреждений могут: разработать и соблюдать определенный маршрут пациента и стандарты ухода за пациентами; определить и разработать мероприятия по снижению рисков инфицирования работников и перекрестного инфицирования среди пациентов; обеспечить рациональное использование средств индивидуальной защиты, их правильное хранение, ношение и обезвреживание после использования.

Также необходимо соблюдать требования к очистке и дезинфекции поверхностей; организовать правильное обращение с медицинскими отходами.

Необходимо расследовать все случаи травм медицинских работников на рабочем месте и обеспечить постконтактное медицинское обследование работников, а также организовать режим работы и отдыха работников и тому подобное.

Источник

коронавирус, COVID-19
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