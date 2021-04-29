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Юрист назвал ликвидацию Окружного админсуда Киева "кнутом", которым власть бьет по независимости судебной системы

29.04.2021 / 16:41
Адвокат Иван Либерман, комментируя решение Президента Украины Владимира Зеленского внести в Верховную Раду законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева", заявил, что ликвидация любого суда может происходить только на основании закона.

И при этом неправильно ликвидировать целый суд в ситуации, когда есть претензии к нескольким судьям, пишут Украинские новости со ссылкой на интернет-издание Капитал.

"То, что происходит, это наступление на судебную систему как на независимую ветвь власти. Ликвидация судов может происходить исключительно на основании законов Украины. У нас 3 ветви власти - законодательная, исполнительная и судебная. И чтобы ликвидировать одну из частей судебной системы, на это должны быть законные основания. Сейчас же просто дают сигнал всем судьям страны и всем руководителям судебной системы Украины о том, что каждого может ждать такая же судьба в случае, если судьи не будут выполнять "просьбы" чиновников. То есть это такой кнут, достаточно серьезный, который ударил, в данном случае уже даже не по рукам, а по мозгам судей. Вот в этом я и вижу как раз определенную форма посягательства на независимость судебной системы", - полагает юрист.

Он считает в корне неправильным решением ликвидировать весь суд в ситуации, когда есть претензии к отдельным судьям.

"В любой сфере есть человеческий фактор - в технической, туристической, законодательной, в политической системе страны. Везде, где работают люди. У людей есть свои недостатки, и если 1-2-3 судьи из всего коллектива чем-то себя запятнали, то нужно принимать решения конкретно по этим судьям. Кстати, пока нет приговоров судов о том, что судьи ОАСК коррупционеры. Нет вступившего в законную силу приговора по отношению хотя бы к одному судье ОАСК! Нельзя вместо этого просто брать и "назначать" виновных. Если мы провозглашаем Украину правовым государством, если мы соблюдаем нормы международного права, то и чиновники должны поступать на основании законов. Когда у них на руках будут приговоры судов, тогда можно говорить о совершении преступлений конкретными судьями, но не всей структуры как таковой", - убежден он.

Напомним, ранее Зеленский внес в Верховную Разу как неотложный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" в связи с его "неэффективностью и отсутствием доверия со стороны украинцев".

Это решение уже было поддержано грантовыми активистами и послами стран G7, но раскритиковано многими украинскими юристами.

Зеленский, ОАСК, Либерман
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