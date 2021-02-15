Один из документов призван уменьшить полномочия Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

"За утренним кофе в Верховном Суде (ВС) все обсуждали заявление Зеленского о передаче от ОАСК в Кассационный административный суд (КАС ВС) специальной категории дел с центральными органами власти", - информирует телеграмм-канал "Под мантий".

"Все понимают, что это политические дела. Скандальные. Проблемные. И их рассматривать по первой инстанции никто желанием не горит. Всех в принципе устраивало, что негатив собирали судьи ОАСК. Сейчас же негатив и давление перейдут на судей КАС ВС. Тарифы, постановления по карантину, правописание - это решения, которые не будут устраивать или население страны, или власть", - говорится в сообщении.

Авторы поста отмечают, что "после введения инициативы Зеленского все внимание перейдет на судей КАС ВС, и именно они будут собирать весь негатив. И будут под пристальным вниманием как власти, так и соросят".

"Витает идея диверсии, а именно чтобы депутаты проект закона в Раде заболтали, а лучше похоронили. Будут продвигать тезис, что нужно не передавать категории дел, а именно ликвидировать суд. Для продвижения этой идеи хотят привлечь предпринимателей-активистов, депутатов "Голоса" и некоторых со "Слуги", в общем местный сорос-актив", - сообщают судьи.