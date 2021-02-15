Митрополит Антоний рассказал, как определить настоящую любовь

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Байден прокомментировал провал импичмента Трампа
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Китай отказался предоставлять ВОЗ данные о ранних случаях COVID-19 в стране
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Сенат США не поддержал импичмент Трампа
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В Минэнерго не знают сколько газа в хранилищах
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"Нужен больший прогресс": миссия МВФ завершила работу
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Глава Минфина о курсе гривни: Есть все основания, чтобы он был стабильным
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Минфин ожидает получить все 700 миллионов от Всемирного банка после принятия "аграрных" законов
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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Нидерланды накрыло большим снегом
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Пожар в COVID-отделении запорожской больницы: погибла врач и трое пациентов на ИВЛ
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В Украину экстрадировали из Дании главаря банды наркодельцов
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В Нидерландах снова митингуют против карантинных ограничений, есть задержанные
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Снегопад в Киеве: на дороги вывели 359 единиц техники
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Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания
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В Одессе произошел пожар в частной гостинице: есть погибший
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В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек
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В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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