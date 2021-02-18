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Зеленский предлагает забрать у ОАСК обжалование документов Кабмина и НБУ

18.02.2021 / 10:23
Президентский законопроект №5067 предлагает сократить полномочия Окружного административного суда Киева, исключив из его подсудности дела по обжалованию нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины.

Об этом свидетельствует текст законопроекта №5067 на сайте парламента

Согласно пояснительной записке, проект закона предлагает определить, что вышеупомянутые дела будут подсудны Верховному Суду в качестве суда первой инстанции.

Предполагается, что рассмотрение административных дел относительно законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабмина будет осуществлятся Верховным Судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из 5 судей.

А административные дела о законности и соответствии правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, НБУ, других субъектов властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, – Верховным Судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из 3 судей.

Судом апелляционной инстанции в указанных выше делах будет Большая Палата Верховного Суда.

Также законопроект уточняет значение термина "нормативно-правовой акт" для целей Кодекса административного судопроизводства Украины.

Отмечается, что проект закона призван ввести "надлежащий высокий уровень судейского рассмотрения" дел об обжаловании актов вышеупомянутых органов власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде поддержать законопроекты относительно функционирования судебной системы, в частности о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева.

Председатель ОАСК Павел Вовк заявил, что инициированные президентом законопроекты о сокращении полномочий ОАСК появились "под определенным давлением".

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Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.

Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".

В 2021 году Окружной административный суд Киева успел отменить постановление Кабинета министров, которым была одобрена новая редакция "Украинского правописания" и вернуть столичному проспекту имени Степана Бандеры старое название "Московский".

В октябре 2020 года украинцы призвали президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной админсуд Киева, чей глава Павел Вовк уклоняется от вручения подозрения и показательно игнорирует заседания Высшего антикоррупционного суда. В мотивационной части петиции указывалось, что ОАСК полностью потерял авторитет, в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро в июле 2019 года и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, свидетельствующих о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений.

15 февраля в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева, которые 13 февраля анонсировал президент Владимир Зеленский.

Источник

ВР, Зеленский, ОАСК
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