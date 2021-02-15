УПЦ вместе с афганцами почтила погибших воинов-интернационалистов

В праздник Сретения Господнего, 15 февраля, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви молились о воинах-интернационалистах. В этот день чествуют участников боевых действий на территории других государств.



Как сообщает Центр информации УПЦ, в Киеве возле Мемориального комплекса памяти воинов Украины, погибших в Афганистане, была отслужена заупокойная лития.

«Сегодня мы празднуем Сретение Господне - большой православный, христианский праздник. Кроме праздничного богослужения сегодня совершаются поминальные молитвы по погибшим в Афганистане, и всем тем, кто погиб, выполняя свой воинский долг на территории разных государств», - рассказал настоятель Воскресенского храма первый проректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Сергий Ющик.

Как отметил отец Сергий, Воскресенский храм в 90-е годы открывался при помощи и содействии ветеранов Афганистана.

«Позже, в начале 2000-х, напротив храма был воздвигнут памятник воинам, погибшим в Афганистане, а в последние годы на территории храма мы открыли стену памяти воинов-афганцев, погибших, защищая территориальную целостность нашего государства на Востоке. И памятник, и стена памяти, и храм составляют собой один комплекс памяти тем, кто погиб, выполняя свой воинский долг и одновременно являясь местом встречи боевых товарищей для того, чтобы не только вспомнить свои подвиги, а почтить минутой молчания собратьев», - сказал протоиерей Сергий.

В столичном Воскресенском храме памяти погибших и ветеранов Афганистана сегодня состоялась Божественная литургия, которую возглавил ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев).

На богослужении вознесли особые молитвы за живых и усопших воинов-афганцев.

На литии, у памятника, молились ветераны и воины-афганцы, родные и близкие погибших, студенты Киевских духовных школ.

После заупокойного богослужения присутствующие возложили цветы к памятнику.

По словам настоятеля, в Воскресенском храме всегда возносится молитва за погибших в Афганистане, молитва за ветеранов и за воинство, которое защищает территориальную целостность нашей Родины.

Он рассказал об особой традиции поминания умерших воинов в Афганском храме - во время Великого поста в храме круглосуточно звучит особая молитва - Неусыпаемая Псалтирь.

«Ежегодно уже последние 5 лет в дни Великого поста в храме силами студентов КДАиС и прихожан совершается чтение Неусыпаемой Псалтири - круглосуточно в храме читаются молитвы, в которых молимся за целостность нашего государства, за здоровье воинов и обязательно за упокой погибших воинов на Востоке. Надеемся, в этом году с Божьей помощью продолжим молитву», - заключил протоиерей Сергий Ющик.