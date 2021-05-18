Шмыгаль назвал главную причину представления на отставку Степанова

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Основная причина представления, конечно, - это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически постоянный перенос сроков поставок, темпов вакцинации".

По словам премьера, еженедельно на уровне президента проходили совещания по этому вопросу, на которых глава Минздрава давал обещания о сроках поставки вакцин против коронавируса, уверял, что препараты будут и прививки будут.

"Но темпы мы все видим, что свидетельствует, соответственно, о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера", - заявил глава правительства.

Кроме того, отметил Шмыгаль, невозможно игнорировать позицию парламентариев, которые собрали 150 голосов за рассмотрение парламентом вопроса об отставке министра здравоохранения.

Напомним, в Верховную Раду 14 мая поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

По данным УП, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.

Председатель парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что причиной представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.

На смену Степанову рассматривают кандидатуру действующего государственного санитарного врача Виктора Ляшко.

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