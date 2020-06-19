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Шмыгаль не видит оснований для отставки правительства

19.06.2020 / 14:52
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что оснований для отставки правительства нет.

"Это документ (программа деятельности – ред.), по которому будет работать правительство, несмотря на его принятие или не принятие. Это наша программа и наш план действий", - сказал Шмыгаль журналистам после голосования за программу деятельности правительства в Верховной Раде 18 июня.

Он подчеркнул, что правительство продолжит свою работу с парламентом, несмотря на отказ поддержать программу.

Что касается иммунитета, премьер отметил, что у депутатов есть опасения, что может последовать необходимость кадровых изменений, и у них не будет такой возможности, это и стало "камнем преткновений", из-за чего программа не была принята.

"Оснований для отставки правительства я не вижу", - отметил Шмыгаль.

Напомним, 4 июня парламент не поддержал программу действий правительства и отправил ее на доработку в Кабинет министров.

18 июня в парламенте также не хватило голосов для одобрения обновленной программы правительства.

Источник

Кабмин, правительство, отставка, Шмыгаль
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