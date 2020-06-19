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На Донетчине при поддержке УПЦ состоялся праздник для детей с ограниченными возможностями

19.06.2020 / 14:37
На Донетчине при поддержке УПЦ состоялся праздник для детей с ограниченными возможностями
Детский праздник Источник: Центр информации УПЦ
Поздравить детей с праздником приехал клирик Троицкого собора города Краматорск протоиерей Сергий Капитоненко

В Краматорске при поддержке Украинской Православной Церкви состоялся праздник для детей с ограниченными возможностями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sinod-molodost.in.ua, праздник был организован Всеукраинским благотворительным фондом «Зірка Надії».

Поздравить детей с праздником приехал клирик Троицкого собора города Краматорск протоиерей Сергий Капитоненко. Он передал детям подарки — книги и сладости.

Игротехники провели программу с конкурсами, заданиями и развлечениями.

Каждый ребёнок получил от фонда и спонсоров подарки и угощения.

«Тёплая и дружная атмосфера праздника не оставила никого равнодушным.

 Положительные эмоции, поздравления и подарки надолго запомнятся детям и их родителям», - отметили организаторы.

Источник: Inpress.ua
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