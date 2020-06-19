На Донетчине при поддержке УПЦ состоялся праздник для детей с ограниченными возможностями

В Краматорске при поддержке Украинской Православной Церкви состоялся праздник для детей с ограниченными возможностями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sinod-molodost.in.ua, праздник был организован Всеукраинским благотворительным фондом «Зірка Надії».

Поздравить детей с праздником приехал клирик Троицкого собора города Краматорск протоиерей Сергий Капитоненко. Он передал детям подарки — книги и сладости.

Игротехники провели программу с конкурсами, заданиями и развлечениями.

Каждый ребёнок получил от фонда и спонсоров подарки и угощения.

«Тёплая и дружная атмосфера праздника не оставила никого равнодушным.

Положительные эмоции, поздравления и подарки надолго запомнятся детям и их родителям», - отметили организаторы.