На Полтавщине священник УПЦ благословил призывников

На Полтавщине священник Украинской Православной Церкви благословил призывников в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа иерей Богдан Довбака принял участие в торжественном собрании по случаю отправления на службу призывников в ряды Вооруженных Сил Украины на площади возле районного Дома культуры.

Отец Богдан обратился с напутственным словом, окропил призывников святой водой, благословил каждого и подарил иконы на молитвенную память.

Как сообщалось ранее, в Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви, настоятель храма в честь Всех Святых протоиерей Роман Колерников совершил молебен в Свалявском районном военкомате и благословил призывников.