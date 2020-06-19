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На Полтавщине священник УПЦ благословил призывников

19.06.2020 / 14:34
На Полтавщине священник УПЦ благословил призывников
Благословение призывников Источник: Центр информации УПЦ
Отец Богдан обратился с напутственным словом, окропил призывников святой водой, благословил каждого и подарил иконы на молитвенную память

На Полтавщине священник Украинской Православной Церкви благословил призывников в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа иерей Богдан Довбака принял участие в торжественном собрании по случаю отправления на службу призывников в ряды Вооруженных Сил Украины на площади возле районного Дома культуры.

Отец Богдан обратился с напутственным словом, окропил призывников святой водой, благословил каждого и подарил иконы на молитвенную память.

Как сообщалось ранее, в Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви, настоятель храма в честь Всех Святых протоиерей Роман Колерников совершил молебен в Свалявском районном военкомате и благословил призывников.

Источник: Inpress.ua
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